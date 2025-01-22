Бійці ССО відбивали атаку північних корейців протягом вісьмох годин

Оператори Сил спеціальних операцій продовжують виконувати завдання в Курській області Росії, де росіяни кидають у бій північнокорейських солдатів. В результаті одного зі штурмів окупантів українські бійці знищили та поранили 60 солдатів з КНДР. Відео бою оприлюднили у середу, 22 січня, у пресслужбі ССО.

За даними спецпризначенців, наступ північнокорейських солдатів українські воїни відбивали протягом більш ніж вісьмох годин. Відбиття штурму виконували оператори 8-го полку спеціального призначення ССО ім. Князя Ізяслава Мстиславича, дружні піхотні підрозділи та снайпери.

На відео видно наступ великої кількості північнокорейських солдатів, яких обстрілюють з повітря та землі. Також видно роботу українських військових з бліндажів та результати їхньої роботи.

«Оператори Сил спеціальних операцій знищили 21 та поранили 40 північнокорейських військових, які наступали на українські позиції у Курській області РФ. На дев’ятій годині бою в групи CCO залишилася лише третина боєкомплекту. Решту вони витратили на знищення ворогів», – повідомили у пресслужбі ССО.

За даними пресслужби спецпризначенців, оператори ССО ухвалили рішення швидко вийти з поля бою у безпечне місце через брак боєкомплекту. За допомогою двох американських військових авто Humvee українські бійці безпечно виїхали з позицій.

Нагадаємо, у грудні 2024 року бійці ССО повідомили про ліквідацію 50 солдатів з КНДР на Курщині. У січні 2025 року спецпризначенці повідомили про ліквідацію ще 13 північних корейців, серед яких міг бути офіцер.