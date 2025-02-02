Сєргєй Єфрємов з 2022 року командував добровольчим загоном, який воював проти України

У Курській області Росії загинув віцегубернатор Приморського краю та командир добровольчого закону росіян «Тигр» Сєргєй Єфремов. Його авто підірвалося на міні, повідомив у неділю, 2 лютого, губернатор Приморського краю Олєг Кожемяко.

За даними російського чиновника, Єфремов загинув, повертаючись із бойового завдання у Курській області. Росіянин уточнив, що віцегубернатор Приморського краю прямував на рекогностування – розвідку, яка проводиться особисто командиром та офіцерами штабів перед штурмами.

За даними наближених до російських солдатів пропагандистських ЗМІ, автомобіль Єфремова наїхав на міну. Разом з російським високопосадовцем загинув ще один офіцер, який, імовірно, їхав з ним на розвідку.

Єфрємов був командиром добровольчого загону «Тигр», який був сформований влітку 2022 року на базі 155-ї бригади гвардійської бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту збройних сил Росії. З серпня 2024 року він брав участь у боях проти українських військових на Курщині.