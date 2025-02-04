Загалом Північна Корея відправила близько 11 тис. військовослужбовців на підтримку Росії

Війська Північної Кореї відступили з Курської області через значні втрати. Вони не беруть участі у бойових діях з середини січня. Про це у вівторок, 4 лютого, повідомило південнокорейське агентство Yonhap.

Розвідувальні дані Південної Кореї підтверджують, що солдатів КНДР, які воювали за російську армію, відкликали з лінії фронту. За даними розвідників, вони не беруть участь у бойових діях з середини січня, ймовірна причина – великі втрати.

«З середини січня не було жодних ознак того, що північнокорейські війська, розгорнуті в російській Курській області, беруть участь у бойових діях», – йдеться й повідомленні.

Загалом Північна Корея відправила близько 11 тис. військовослужбовців на підтримку Росії. Розвідка Південної Кореї зазначає, що 300 з них були вбиті, а ще близько 2700 поранені.

Американські чиновники розповіли The New York Times, що рішення вивести північнокорейські війська з лінії фронту може змінитися.