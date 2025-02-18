Росіяни змогли модернізувати ракету KN-23, яку отримали від КНДР, зробивши її удари точнішими

Північна Корея і Росія посилюють співпрацю, зокрема у сфері технологій. Росіяни змогли удосконалити північнокорейську ракету KN-23 й тепер вона несе ще більшу загрозу. Про це повідомив у понеділок, 17 лютого, керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов в інтерв'ю The Chosun.

За його словами, співпраця Північної Кореї та Росії досягає найвищого рівня в різноманітних сферах, що становить серйозну загрозу для міжнародного співтовариства.

Зокрема, росіяни змогли модернізувати ракету KN-23, яку отримали від КНДР, зробивши її удари точнішими.

«Спочатку її точність була дуже низькою, з похибкою від 500 до 1500 метрів. Але російські ракетні фахівці внесли технічні модифікації, розв'язавши цю проблему. Тепер ракета значно точніша і становить набагато більшу загрозу», – зазначив Буданов.

На думку голови ГУР, такий технологічний прогрес може мати серйозні наслідки для безпеки Південної Кореї та Японії, які знаходяться в радіусі досяжності цих ракет.

«Північна Корея використовує цю війну для отримання бойового досвіду і модернізації своїх військових технологій. Це матиме довготривалі наслідки для ландшафту безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні», – додав він.

Зауважимо, що KN-23 – це балістична ракета дальністю в 450-600 кілометрів. Її вага не перевищує 500 кг та зовні вона схожа на російський «Іскандер-М».

Нагадаємо, у листопаді 2024 року у ракеті KN-23/KN-24, яку застосовують для обстрілу цивільної інфраструктури, знайшли компоненти з п'ятьох країн.

На початку лютого розвідка Південної Кореї повідомила, що війська КНДР не беруть участі у бойових діях на Курщині зі середини січня. Причиною цього стали значні втрати. Проте уже 7 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що російська армія знову розгорнула підрозділи солдатів КНДР для боїв на території Курської області. Українські захисники вже ліквідували сотні російських та північнокорейських військових.