Розвідники виявили деталі з США, Великої Британії, Китаю, Швейцарії та Японії

У північнокорейському озброєнні, яке застосовує Росія проти України, виявили нові іноземні деталі. Про це повідомило Головне управління розвідки у понеділок, 25 листопада.

Розвідка опублікувала перелік компонентів, які містила в собі балістична ракета виробництва КНДР KN-23/KN-24. В озброєнні виявили іноземні деталі, вироблені в п’ятьох країнах:

Китай

США

Японія

Велика Британія

Швейцарія

«Щонайменше один з них ― перетворювач напруги з маркуванням британського виробника XP Power ― виготовлений в лютому 2023 року, вже після початку повномасштабного вторгнення», – повідомили у пресслужбі ГУР.

У пресслужбі розвідки зазначили, що для отримання компонентів для своїх ракет КНДР спільно з Росією та Іраном застосовують схеми для обходу міжнародних санкцій. Понад сотню північнокорейських ракет, для створення який використовували іноземні деталі подвійного призначення, передали росіянам ще у 2023 році.

Для обслуговування пускових установок та навчання російських солдатів КНДР направила своїх військових фахівців, які «фактично брали участь у воєнних злочинах проти України», повідомили в ГУР. Ракети окупанти почали застосовувати наприкінці 2023 року, атакуючи цивільне населення.

Зокрема, у пресслужбі ГУР нагадали про атаки північнокорейськими ракетами на Київ – 2 січня 2024 року ракета влучила в багатоповерхівку, внаслідок чого загинули чотири людини, а 11 серпня 2024 року через падіння KN-23/KN-24 уламків загинув чотирирічний хлопчик та його батько.

Нагадаємо, в лютому 2024 року британські дослідники Conflict Armament Research (CAR) виявили, що у північнокорейській ракеті, яка атакувала Харків у січні, були сотні деталей американських та європейських компаній. Загалом дослідники вивчили 290 деталей північнокорейської ракети – 75% складових розробили та продали компанії, зареєстровані у США. Ще 16% компонентів виробили в Європі, а 9% – в Азії.