Путін подарував Ину російський лімузин Aurus із деталями з Південної Кореї

Під час візиту до Північної Кореї президент Росії Володимир Путін привіз північнокорейському диктатору Кім Чен Ину автомобіль «Аурус». Як стало відомо агентству Reuters, до 2023 року Росія імпортувала обладнання для складання цих машин із Південної Кореї, яка в ідеології північнокорейського режиму є «головним ворогом» КНДР.

Як повідомляється, у період із 2018 до 2023 року Росія імпортувала обладнання та компоненти для складання автомобілів та мотоциклів «Аурус» на суму не менш як 34 млн доларів, свідчать митні звіти.

Південнокорейські фірми були серед найбільших постачальників Aurus, включаючи виробника промислового обладнання Kyungki Industrial Co, виробника кузовних деталей BYT CO LTD і постачальника акумуляторів Enertech International Inc. Серед імпортованих із Південної Кореї деталей є кузов автомобіля, датчики, програмовані контролери, перемикачі, зварювальне обладнання та інші компоненти загальною вартістю у майже 15,5 млн доларів. Запчастини також імпортувалися із Китаю, Індії, Туреччини, Італії та інших країн Євросоюзу. Устаткування для російського автовиробника постачали також італійський виробник пластикових деталей Industrie Ilpea Spa та гонконзька компанія Rain Electronics

Як зазначають журналісти, імпорт вказує на те, що Росія продовжує покладатися на західні технології та намагається контролювати спроби Заходу відрізати її від глобальних ланцюгів постачання, що застосовані як покарання за розв’язану росіянами війну проти України.

Обидва лідери по черзі керували броньованим лімузином під час помпезного візиту Путіна, першого майже за чверть століття до Північної Кореї, демонструючи все більш тісні зв’язки між двома державами.

Зарубіжні поставки для Aurus продовжилися після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Було імпортовано товарів на майже 16 млн доларів, з них – на 5 млн доларів імпортували деталі, вироблені із Південної Кореї.

Седан Aurus був розроблений російським державним науково-дослідним інститутом НАМИ в партнерстві з російським автовиробником Sollers (SVAV.MM), який відтоді продав свою частку. Ціни на автомобілі Aurus – чотири моделі, включно з позашляховиком і броньованою версією – починаються від 46,625 млн рублів (528 тис. доларів). Серед замовників є президент Туркменістану Сердар Бердимухамедов. За даними російського аналітичного агентства «Автостат», у 2023 році Aurus продала в Росії 107 автомобілів.