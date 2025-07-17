Львівські правоохоронці придбали автомобілів на суму 30,6 млн грн

Від початку 2025 року Управління Служби безпеки України у Львівській області, Головне управління Національної поліції у Львівській області, Управління поліції охорони у Львівській області та Територіальне Бюро державних розслідувань оприлюднили в системі Prozorro інформацію по 16 закупівлях автомобілів. Загалом правоохоронці придбали 23 автомобілі на суму 30,6 млн грн.

Скільки тендерів провели та скільки автомобілів купили:

Головне управління Національної поліції у Львівській області – провело 7 тендерів, під час яких придбало 10 автомобілів.

Управління Служби безпеки України у Львівській області – провело 4 тендери і придбало 8 автомобілів.

Управління поліції охорони у Львівській області – провели 4 тендери, під час яких придбали 4 автівки.

Територіальне Бюро державних розслідувань – провело 1 тендер та придбало одну автівку.

Автомобілі за найвищими цінами купило Управління Служби безпеки України у Львівській області. У червні правоохоронці придбали автомобіль марки Škoda Superb 2025 року випуску за 2 245 050 грн з ПДВ. Автівка повнопривідна, має бензиновий двигун та 7-ступеневу автоматичну коробку передач.

В автомобілі є система розпізнавання дорожніх знаків, активна система попереджень при виїзді зі смуги, атмосферне підсвічування інтер'єру (двері, панель приладів, відділення для зберігання спереду та позаду), багатофункціональне шкіряне кермо з підігрівом та з пелюстками перемикання передач та інші опції для комфортної їзди.

Єдиним учасником та переможцем тендеру стало ТОВ «Автомобільний дім “Галич-авто”» засноване в 2013 році. Власником компанії є Ярослав Конопацький. Згідно з даними YouControl, протягом десяти років роботи фірма виграла тендерів на суму 17,3 млн грн.

Також у червні регіональне управління СБУ придбало Opel Zafira 2025 року за 2 100 000 грн. Автомобіль передньопривідний, з бензиновим двигуном та 8-ступеневою автоматичною коробкою передач. Машина розрахована на 8 людей без врахування водія.

Opel Zafira 2025. Фото:vidi

Єдиним учасником та переможцем тендеру стало ТОВ «Ілта Львів». Компанія заснована 31 рік тому і має 6 власників. Найбільшим пакетом акцій керують Павло Ярема та Олександра Волошиновська. Згідно з даними YouControl, з 2016-2025 роки товариство з обмеженою відповідальністю виграло тендерів на суму 611,2 млн грн.

Трохи дешевше за СБУ автомобілі купило Управління поліції охорони у Львівській області. У січні правоохоронці придбали автомобіль за 2 062 950 грн, а в травні за 2 047 080 грн – з ПДВ.

Під час проведення першого тендеру поліція охорони придбала легковий автомобіль спеціалізованого призначення Toyota Proace Verso 2024 року. Автівка розрахована на 8 людей без врахування водія, передньопривідна, з дизельним двигуном та 6-ступеневою механічною коробкою передач. З технічних характеристик замовник зазначив зокрема мультифункціональне кермо з підігрівом, регулюванням за висотою та глибиною і задні сенсори паркування. Через п'ять місяців правоохоронці придбали автомобіль такої ж марки та з такими ж характеристиками, але вже 2025 року випуску.

Єдиним учасником та переможцем тендерів було ТзОВ «Сервісний центр «Діамант». Власником компанії є Павло Волков, який створив її 19 років тому. За десять років роботи, згідно з даними YouControl, підприємство виграло тендерів на суму 306,9 млн грн.

Територіальне Бюро державних розслідувань провело один тендер у квітні – придбали автомобіль марки Škoda Kodiaq Selection 2.0. Ціна такої машини в тендері становить 1,8 млн грн (з ПДВ). Автівка повнопривідна, має бензиновий двигун та 7-ступеневу автоматичну коробку передач.

Škoda Kodiaq Selection 2.0. Фото:infocar

Більшість технічних характеристик, які зазначили в ДБР підрядник зміг дотриматися, зокрема, в автомобілі наявне шкіряне кермо з керуванням радіо і телефона, з підігрівом та пелюстками перемикання передач. Але деякі позиції, які бюро зазначило в технічних характеристиках автомобіля, підрядник не зміг задовольнити. Наприклад, в машині правоохоронців не буде: аудіосистеми 10+1 динамік, 16-канального підсилювача, сабвуфера, загальної потужності 700 Вт; відкидних столиків у спинках передніх сидінь; передніх сидінь з масажем та фонового освітлення інтер'єру з 30 кольорів.

Єдиним учасником та переможцем тендеру стало ТОВ «Закарпат-Авто». Компанія належить мукачівському підприємцеві Сергію Ремезу, який заснував її 23 роки тому. Також закарпатець є колишнім помічником депутата від Партії регіонів Михайла Ланя. Згідно з даними YouControl, за десять років роботи «Закарпат-Авто» виграло тендерів на суму 28,6 млн грн.

Найнижчі ціни при купівлі автомобілів ми зафіксували у тендерах Головного управління Національної поліції у Львівській області. Так у травні правоохоронці придбали легковий автомобіль Hyundai Elantra 2025 року випуску за 975 тис. грн з ПДВ. Автівка передньопривідна, має бензиновий двигун та 6-ступеневу автоматичну коробку передач.

Hyundai Elantra 2025. Фото: hyundai

Єдиним учасником та переможцем тендеру було ТОВ «Авто лідер захід». Компанія працює 8 років, а її засновником є Павло Волков. Згідно з даними YouControl, за період роботи підприємство виграло тендерів на суму 18,6 млн грн.

З придбаних поліцією десяти автомобілів найдорожче обійшлася Škoda Octavia A8 Selection 2025 року випуску – 1,6 млн грн з ПДВ. Автівка розрахована на 5 людей, повнопривідна, має бензиновий двигун та автоматичну коробку передач. Серед характеристик транспортного засобу зазначено тільки необхідні технічні позиції без особливих побажань додаткових функцій. Переможцем тендеру є ТОВ «Автомобільний дім «Галич-авто».