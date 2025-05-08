Автомобіль Toyota Proace Verso, який до 10 травня має закупити Львівська облрада

Львівська обласна рада відмовилася повідомляти, хто затверджував кошторис, який передбачав придбання мінівена Toyota 2025 року випуску за 2,7 млн грн. Крім цього, облрада не відповіла, хто ініціював закупівлю, та на підставі якого документа придбали авто. Запити на отримання інформації Львівській облраді надіслав волонтер та громадський діяч Святослав Літинський.

«ЛОР питання придбання автомобіля не розглядала, як і питання бюджету взагалі. На запитання "Хто був ініціатором придбання автомобіля" відповіді я не отримав. Виглядає, що то пані Марта Струс (відповідальна за проведення закупівлі) сама ініціювала… Теж повідомили, що мають два автомобілі, для прийому делегацій, але вони дуже старі», – написав Святослав Літинський.

У відповіді Львівської облради на запит Літинського йдеться, що автомобіль потрібен для іноземних делегацій та «належної якості перевезення офіційних гостей». За інформацією відомства, зараз для перевезення офіційних делегацій використовують Volkswagen Caravelle 2001 року випуску та Volkswagen Multivan 2008 року. В облраді розповіли, що мікроавтобуси постійно потребують ремонту й це створює додаткове навантаження на бюджет. Через це є загроза зриву протокольних зустрічей.

Відповіді від Львівської обласної ради, які отримав Святослав Літинський

Нагадаємо, що виконувач обов'язків директора управління майном спільної власності Андрій Білоус підписав договір з директором із ТОВ «Сервісний центр "Діамант"» Олександром Горбачовим. Угода передбачає придбання мінівена Toyota Proace Verso 2025 року випуску за 2,7 млн грн. Підрядник має закупити автомобіль до 10 травня 2025 року.

На сайті офіційного дилера Toyota в Україні йдеться, що мінівен Toyota Proace Verso преміум комплектації може перевозити дев’ятьох людей, працює на дизелі стандарту євро-6. Автомобіль є у двох варіантах – з механічною та автоматичною коробкою передач. Офіційний представник пропонує придбати автомобіль за ціною від 2,55 млн грн. Ціна на старіші моделі в іншій комплектації стартує від 1,7 млн грн.

Згідно з аналітичним порталом YouControl, ТОВ «Сервісний центр "Діамант"» працює з 2006 року та спеціалізується на торгівлі автомобілями. Компанія належить підприємцеві Павлу Волкову з Червонограда. ZAXID.NET розповідав, що інша його компанія будує торговий центр в мікрорайоні Рясне у Львові. Директором ТОВ «Сервісний центр "Діамант"» є Олександр Горбачов.