Дилери називають Volkswagen T 6.1 «преміальною автівкою для великих родин, які цінують комфортні подорожі»

Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради закупила Volkswagen T 6.1 Multivan Alpen 4motion 2024 року випуску і вартістю понад 3,7 млн грн. Переможець тендеру має поставити автівку медзакладу до 21 листопада.

Торги провели 10 жовтня, а через два тижні директор лікарні Тарас Масляк підписав договір з єдиним учасником і переможцем закупівлі – ТОВ «Альянс-ІФ». Медзаклад має заплатити за новий мінівен 3 млн 754 тис. грн протягом двох місяців після поставки.

Дилери називають Volkswagen T 6.1 Multivan Alpen 4motion «преміальною автівкою для великих родин, які цінують комфортні подорожі, та щоденних бізнес-завдань корпоративних клієнтів». Мінівен оснащений дизельним дволітровим двигуном, автоматичною коробкою передач, асистентом паркування, тризонним кондиціонером, поворотними сидіннями, адаптивним круїз-контролем та системою безпеки, яка розпізнає і втому водія.

В авто повний привід та 200 кінських сил. Покриття підлоги в кабіні – з велюрового флісу, а в пасажирському салоні – комфортна двошарова обшивка стелі та бокова обшивка із вставками «під шкіру».

Переможець торгів – ТОВ «Альянс-ІФ» – дилер Volkswagen, зареєстрований в Івано-Франківську у квітні 2003 року. За даними аналітичного порталу Youcontrol, власниками компанії є місцеві підприємці Андрій Семанів та Андрій Лисів.