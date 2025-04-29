Львівська облрада хоче зустрічати гостей на найвищому рівні, а не на старих автомобілях, яким по 6-7 років

У понеділок, 28 квітня, управління майном спільної власності Львівської обласної ради підписало із ТОВ «Сервісний центр «Діамант» договір про купівлю автомобіля Toyota Proace Verso за 2,65 млн грн. Договір оприлюднений в системі електронних закупівель Prozorro.

У специфікації до договору вказано, що йдеться про мінівен Toyota Proace Verso 2025 року у преміум-комплектації. Спочатку Львівська облрада планувала витратити на машину 2,85 млн грн, проте ТОВ «Сервісний центр «Діамант», що було єдиним учасником торгів, запропонувало продати авто за 2,65 млн грн.

За словами виконувача обов’язків начальника управління ЛОР Андрія Білоуса, автомобіль потрібен для обслуговування міжнародних делегацій, що відвідують Львівщину. У коментарі сайту Lviv.Media він сказав, що раніше гостей обслуговували старі автомобілі, яким 6-7 і більше років.

На сайті офіційного дилера Toyota в Україні вказано, що мінівен Toyota Proace Verso преміум-комплектації розрахований на дев’ятьох людей, працює на дизелі стандарту євро-6 і представлений у двох варіантах – з механічною та автоматичною коробкою передач. Ціна в офіційного представника на цю машину стартує з 2,55 млн грн. Також є моделі в іншій комплектації, випущені на один-два роки раніше, ціна на які стартує від 1,7 млн грн.

ТОВ «Сервісний центр «Діамант», за даними сервісу YouControl, належить львівському підприємцю Павлові Волкову, інша фірма якого будує торговий центр в мікрорайоні Рясне у Львові.