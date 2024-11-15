Škoda Superb B9 L&K 2024 року випуску з бензиновим двигуном обійдеться на 41% дорожче від її вартості

Акціонерне товариство «Тернопільобленерго» уклали угоду про купівлю в лізинг автомобіля з преміум-комплектацією за 3 млн грн. Авто Škoda Superb B9 має атмосферне освітлення інтер’єру та комфортні сидіння водія і переднього пасажира з масажем. За результатами тендеру енергетики купили машину в лізинг в АТ «Таскомбанк».

Угоду про купівлю автомобіля АТ «Тернопільобленерго» уклало 11 листопада за результатами тендеру, повідомило видання «Наші гроші». Загальна вартість лізингового договору становить 3,09 млн грн. На тендер подався лише один банк – АТ «Таскомбанк», з яким в результаті і підписали угоду.

За даними системи Prozorro, в лізинг терміном на три роки взяли повнопривідний легковий автомобіль Škoda Superb B9 L&K 2024 року випуску з бензиновим двигуном об’ємом 2000 см3 Поставить це авто тернопільським енергетикам ТОВ «Автоцентр-Кременчук-2012». За договором авто надійде в кольорі Ice Tea Yellow Metallic.

Комплектація типу L&K має системи безпеки, подушки безпеки водія та переднього пасажира, бічні подушки безпеки спереду с подушкою для захисту голови та центральною подушкою, пакет «погані дороги», мультифункціональну камеру, інформаційно-розважальну систему з дисплеєм, тризонний клімат-контроль, атмосферне освітлення інтер’єру, адаптивний круїз-контроль, звукову систему Canton з 14 динаміками та цифровим еквалайзером, електричне управління та віртуальна педаль для багажника, комфортні сидіння водія і переднього пасажира з регулюванням глибини, вентиляцією та масажем.

Також тендерна документація передбачала додатковий пакет опцій Family/Business, який включає підголівники ззаду з додатковою функцією, рулонну сонцезахисну шторку на заднє вікно та на вікна задніх дверей, урну для сміття, бічну подушку безпеки ще й ззаду, шторку безпеки та взаємодіючу подушкою безпеки спереду, а також якийсь кронштейн-кріплення.

У салонах автомобіль у цій комплектації без додаткового пакета коштує 2,05 млн грн. Таким чином, в лізинг ця авто обійдеться на 41% дорожче від її вартості.

Додамо, що кінцевим бенефіціаром «Таскомбанку» є колишній народний депутат Сергій Тігіпко. За даними YouControl, фірмою-постачальником «Автоцентр-Кременчук-2012» володіють директор Павло Глухов, Сергій Коренев, Юрій Руденко, Максим Остапюк, Владислав Руденко та Сергій Остапюк.

Обов’язки гендиректора «Тернопільобленерго» виконує Володимир Гумен. Пакет у 51% акцій з 2023 року належить державному АТ «Українські розподільні мережі» Міненерго. Ще 25% має кіпрська компанія «Bikontia enterprises limited» із групи Костянтина Григоришина.