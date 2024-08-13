ПрАТ «Волиньобленерго» уклало угоду про постачання 129 видів кабелів і проводів з одеською компанією

У п’ятницю, 9 серпня, ПрАТ «Волиньобленерго» за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ «Торговий дім Одеського кабельного заводу «Одескабель» про закупівлю кабелів і проводів на 25,43 млн грн. Як повідомило 13 серпня видання «Наші гроші», ціни на товари завищили на 3 млн грн.

На сайті держзакупівель Prozorro йдеться, що платитиме замовник за 129 видів кабелів і проводів протягом шести місяців. Виготовлятиме товар переважно ПАТ «Одеський кабельний завод «Одескабель», втім також у переліку згадуються кабелі АСБл від «Uzkabel» (Узбекистан), проводи АПБ від «Техпровід» і ПЕЕАІ від «Акватон».

Більше половини суми договору припадає на самонесучі алюмінієві проводи AsXSn – 12,88 млн грн. Однак, за даними журналістів, крупний постачальник «Укрпровід» у липневому прайс-листі пропонує їх на 15% дешевше.

Також 1,94 млн грн відведено на кабелі АСБл-10, які «Волиньобленерго» закупило за 2 326 грн/м, а в «Укрпроводу» такі ж коштують 1 894 грн/м. Ще 1,05 млн грн припадає на кабелі АВБбШв, прайсові ціни яких у середньому на третину нижчі. Наприклад, у договорі кабель АВБбШв 4х95 коштує 505 грн/м, тоді як в «Укрпроводу» – 337 грн/м.

Тож, за інформацією видання «Наші гроші», якби товар замовляли по ринкових цінах, то на нього витратили б на 3 млн грн менше.

Відомо, що «Торговий дім Одеського кабельного заводу «Одескабель» належить родинам екс-депутата Одеської облради Дмитра Іоргачова та Миколи Меркулова, як і власне завод «Одескабель». Вони раніше входили до рейтингу найбагатших одеситів від «Forbes». Їхня компанія отримала замовлення від «Волиньобленерго» без конкуренції, оскільки на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Додамо, що власником 75% акцій «Волиньобленерго» є венчурний фонд «Онікс» Анатолія Бойка, сина колишнього лідера ОПЗЖ Юрія Бойка. Ще 21% акцій зареєстровано на ПЗНВІФ «Сьомий» ТОВ «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», яке належить Олені Уманській та кіпрській компанії «Енерджі Стандард Фанд Менеджмент Лімітед» Леоніда Півоварова зі Швейцарії. Обленерго очолює Сергій Севідов, а уповноваженою особою є Михайло Мондровський.