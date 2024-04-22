Рівненська АЕС обрала переможцем тендеру найдорожчого учасника

У понеділок, 15 квітня, філія Рівненської АЕС за результатами тендеру уклала угоду з ТОВ «Інтербудкомплекс» про закупівлю кабелів і проводів на 3,98 млн грн. Як 22 квітня повідомило видання «Наші гроші», ціни на товари завищили у 4-8 разів.

На сайті держзакупівель Prozorro йдеться, що платитиме замовник за 8 966 м електророзподільних кабелів протягом шести місяців.

Більше половини суми договору припадає на кабелі ВВГнг (-LS) – 2,22 млн грн. Деякі з них у 4-5 разів дорожчі від грудневого договору самого «Енергоатома» для РАЕС та ХАЕС. Там були такі ж умови оплати, як нині в РАЕС.

Наприклад, кабель ВВГнг 3х2,5 коштує 288 грн/м. У грудні «Енергоатом» замовляв такий кабель виробництва ТОВ «ВП «Укркабель» по 62 грн/м, що в 4,5 раза дешевше. Крім того, зараз великий постачальник кабельно-провідникової продукції «Укрпровід» у квітневому прайс-листі пропонує такий кабель ВВГнг 3х2,5 по 38 грн/м, що в 7,5 раза дешевше.

Також 1,16 млн грн іде на кабелі КГ. Наприклад, кабель КГ 3х6+1х4 коштує 1 056 грн/м. Нині «Укрпровід» пропонує його по 141 грн/м, що також у 7,5 раза дешевше.

Тендер оголосили ще в грудні. Під час аукціону в січні ТОВ «Торговий дім «Інноваційна кабельна компанія» запропонувало на 17% нижчу, а ТОВ «Новітні мережі України» – на 3% нижчу ціну. У лютому їх відхилили за невідповідності технічним вимогам. Замовник обрав переможцем найдорожчого учасника «Інтербудкомплекс» у березні, а договір із ним уклав аж у квітні, пояснивши це тривалим узгодженням та оформленням.

Додамо, що Рівненську АЕС з літа 2022 року очолює Павло Ковтонюк, попереднього керівника Павла Павлишина перевели на посаду директора підприємства «Атомремонтсервіс».