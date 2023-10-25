Гендиректора підрозділу «Енергоатома» підозрюють у завданні 100 млн грн збитків компанії
Він та чотири спільники розробили схему закупівлі дорожчого обладнання для сховища відпрацьованого ядерного палива
НАБУ та САП повідомили про підозру п’ятьом посадовцям ДП «НАЕК «Енергоатом», які закупили дорожче обладнання будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Зловмисники, серед яких є гендиректор одного з підрозділів «Енергоатома», завдали компанії майже 100 млн грн збитків, повідомили у прес-службі НАБУ у середу, 25 жовтня.
Підозру повідомили генеральному директору відокремленого підрозділу ДП НАЕК «Енергоатом», ім’я якого у прес-службі не уточнюють. Проте, імовірно, йдеться про гендиректора ВП «Атомпроектінжиніринг» Миколу Божка. Посадовець очолював підрозділ до вересня 2023 року, після чого його відсторонили.
Генеральний директор «Атомпроектінжиніринг» Микола Божко / Фото УНІАН
«Сховище почали будувати ще до Божка і Котіна як керівника “Енергоатому”. Але коли прийшов Божко, то він у грудні 2020 року привів компанію ТОВ “БК “КБР”, яка ніколи в житті не будувала атомних обʼєктів. І тоді “Енергоатом” дав їм майже пів мільярда: без тендеру, без прозорих закупівель, без інших адекватних процедур. В результаті сховище не добудоване як належить і наразі», – повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Окрім Миколи Божка, підозри оголосили також:
- начальнику кошторисно-договірного відділу відокремленого підрозділу ДП НАЕК «Енергоатом»;
- керівнику приватної компанії, його заступнику;
- працівнику юридичного відділу компанії.
Справа стосується закупівель для сховища за скоригованим проектом у 2020 році. ВП «Атомпроектінжиніринг» уклало договір із приватною компанією в обхід відкритих торгів укладено договір завершення будівництва сховища.
«З метою заволодіння коштами “Енергоатом” додатковими угодами ціну договору збільшили втричі – з 421 млн грн до 1,497 млрд грн, зокрема додавши до його умов постачання обладнання системи радіаційного контролю. Це обладнання компанія-підрядник закупила за ринковою вартістю, а потім у 2021 році реалізував “Енергоатом” втричі дорожче», – повідомили у прес-службі НАБУ.
В результаті злочинної схеми компанії було завдано збитки у майже 100 млн грн. За якими статтями НАБУ та САП повідомили підозри посадовцям, не уточнюється.
Зазначимо, Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива призначене для тривалого зберігання відпрацьованого ядерного палива з діючих енергоблоків Рівненської АЕС, Хмельницької АЕС та Південноукраїнської АЕС. Будівництво сховища почалося у 2017 році на території Чорнобильської АЕС.