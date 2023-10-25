Сховище, будівництво якого почалося у 2017 році, досі не добудоване

НАБУ та САП повідомили про підозру п’ятьом посадовцям ДП «НАЕК «Енергоатом», які закупили дорожче обладнання будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Зловмисники, серед яких є гендиректор одного з підрозділів «Енергоатома», завдали компанії майже 100 млн грн збитків, повідомили у прес-службі НАБУ у середу, 25 жовтня.

Підозру повідомили генеральному директору відокремленого підрозділу ДП НАЕК «Енергоатом», ім’я якого у прес-службі не уточнюють. Проте, імовірно, йдеться про гендиректора ВП «Атомпроектінжиніринг» Миколу Божка. Посадовець очолював підрозділ до вересня 2023 року, після чого його відсторонили.

Генеральний директор «Атомпроектінжиніринг» Микола Божко / Фото УНІАН

«Сховище почали будувати ще до Божка і Котіна як керівника “Енергоатому”. Але коли прийшов Божко, то він у грудні 2020 року привів компанію ТОВ “БК “КБР”, яка ніколи в житті не будувала атомних обʼєктів. І тоді “Енергоатом” дав їм майже пів мільярда: без тендеру, без прозорих закупівель, без інших адекватних процедур. В результаті сховище не добудоване як належить і наразі», – повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Окрім Миколи Божка, підозри оголосили також:

начальнику кошторисно-договірного відділу відокремленого підрозділу ДП НАЕК «Енергоатом»;

керівнику приватної компанії, його заступнику;

працівнику юридичного відділу компанії.

Справа стосується закупівель для сховища за скоригованим проектом у 2020 році. ВП «Атомпроектінжиніринг» уклало договір із приватною компанією в обхід відкритих торгів укладено договір завершення будівництва сховища.

«З метою заволодіння коштами “Енергоатом” додатковими угодами ціну договору збільшили втричі – з 421 млн грн до 1,497 млрд грн, зокрема додавши до його умов постачання обладнання системи радіаційного контролю. Це обладнання компанія-підрядник закупила за ринковою вартістю, а потім у 2021 році реалізував “Енергоатом” втричі дорожче», – повідомили у прес-службі НАБУ.

В результаті злочинної схеми компанії було завдано збитки у майже 100 млн грн. За якими статтями НАБУ та САП повідомили підозри посадовцям, не уточнюється.

Зазначимо, Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива призначене для тривалого зберігання відпрацьованого ядерного палива з діючих енергоблоків Рівненської АЕС, Хмельницької АЕС та Південноукраїнської АЕС. Будівництво сховища почалося у 2017 році на території Чорнобильської АЕС.