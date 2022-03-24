Олег Бояринцев є багаторічним помічником регіонала Андрія Деркача

На кордоні Рівненської та Львівської областей затримали посадовця «Енергоатому» Олега Бояринцева, якого підозрюють у співпраці з Росією. Інформацію про його затримання підтвердили ZAXID.NET в Службі безпеки України. З весни 2020 року чоловік працював у «Енергоатомі»на посаді виконавчого директора з персоналу.

Про затримання першою повідомила учасниця колегії Держінспекції ядерного регулювання Ольга Кошарна у середу, 23 березня. За її словами, Олега Бояринцева затримала контррозвідка на кордоні Рівненської та Львівської областей.

«Нагадаю, що О.Бояринцев як багаторічний помічник підсанкціонного народного депутата, агента Кремля та ФСБ Андрія Деркача займався розстановкою кадрів в Енергоатомі з весни 2020 року, в т.ч. директорів АЕС, та заступників директорів з фізичного захисту. Не всіх директорів АЕС, на щастя, йому вдалося поміняти, і не всіх заступників директорів з фіззахисту. Але Мурашова на ЗАЕС він пропхнув на посаду і його заступник з фіззахисту Присміцький зустрічав окупантів 4 березня словами: вітаю вас на російській атомній станції», – повідомила вона.

У коментарі ZAXID.NET рівненські правоохоронці підтвердили, що 23 березня Олега Бояринцева справді затримали. Наразі слідчі з'ясовують деталі, поки що підозри нікому не вручали.

Зазначимо, що проти Андрія Деркача, помічником якого був Олег Бояринцев, Міністерство фінансів США ввело санкції за спробу вплинути на американські вибори. Також американська розвідка підозрювала його у тривалій співпраці з Росією, а його діяльність начебто особисто контролював путін. 20 серпня санкції проти Деркача ввела також РНБО.