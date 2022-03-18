Колишній чиновник пропагував ідею зміни територіальної цілісності України

Колишнього першого заступника Фонду державного майна України затримали за підозрою у державній зраді. Він передавав росіянам інформацію про розміщення українських військових та техніки. У нього вилучили зброю.

За інформацією Генпрокуратури, колишній посадовець пропагував ідею зміни територіальної цілісності України та сприяв росіянам у війні.

«З 24 лютого по 16 березня громадянин України на території Києва у месенджерах долучився до антиукраїнських чатів і передавав представникам Російській Федерації та представникам ДНР/ЛНР дані щодо місць розташування особового складу та військової техніки Збройних сил України. Маючи військову освіту, він усвідомлював, що ці дані будуть використані ворогом для подальших бомбардувань мирних міст», – повідомили в Офісі генпрокурора.

Під час обшуку у нього вилучили пістолети, набої, гранати. Киянину оголосили підозру у державній зраді та незаконному придбанні і зберіганні зброї та боєприпасів (ч. 1 ст. 111, ст. 263 КК України).