Один із затриманих уродженець Луганська, інший — Броварів

Воєнізована охорона АТ «Укрзалізниця» разом із військовими затримали в Києві двох диверсантів. З’ясувалося, що чоловіки працювали на Росію.

«Один із затриманих уродженець Луганська, інший — Броварів. Зрадників передали відповідним органам», – повідомили в Telegram-каналі «Укрзалізниці».

Нещодавно київські поліцейські також затримали чотирьох диверсантів на одній зі станцій метро. На них звернули увагу через те, що вони фотографували вхід у метро. У їхній машині виявили цілий арсенал зброї, вибухівку.

До слова, за інформацією СБУ, за минулу добу, 14 березня, затримали 60 колаборантів і викрила 20 ворожих ДРГ у різних регіонах.

Так, у Черкаській області співробітники СБУ схопили інформаторку, яка працювала на розвідку окупанта. Вона передавала фото та відео про розташування військовослужбовців і техніки ЗСУ.

У Кіровоградській області викрили чоловіка, який з території України працював у російському інформполі: публікував на форумах антиукраїнську позицію, висловлював неповагу до ЗСУ.

А у Закарпатській області СБУ затримала місцевого мешканця, який організував канал незаконного переправлення за кордон громадян призовного віку.

Нагадаємо, українців закликали бути пильними та повідомляти про підозрілих людей.