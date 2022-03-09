Львівська поліція виявляє та затримує російських диверсантів

У Львові постійно виявляють та затримують диверсантів. Їх виявляють на блокпостах під час перевірок. Також поліція отримує повідомлення про підозрілих осіб від небайдужих мешканців.

До прикладу, на один із блокпостів підійшли небайдужі і повідомили про багатодітну сім'ю, яка поводиться підозріло. З’ясувалося, що чоловік є прихильником радянських диктаторів, «русского міра». Він часто відвідував Росію і фотографувався там у формі МНС Росії.

На іншому блокпості зупинили чоловіка, у якого виявили копію військового квитка Росії. Чоловік сказав, що служив оператором переносного зенітно-ракетного комплексу.

«Він запевняв, що вже 20 років живе в Україні, але його акцент свідчив зовсім про інше. З'ясувалося, що він змінював прізвище. Особи, які їхали з ним, плуталися у поясненнях, куди прямують», – розповіли у патрульній поліції.

Фото поліції

Також патрульні зупинили автомобіль на вул. Зеленій. Водій поводився підозріло. У нього в телефоні виявили російський прапор. Він зізнався, що має рідного брата в країні агресора.

До поліції надійшов виклик про чоловіка, який неадекватно поводиться і погрожує ножем. Патрульні негайно приїхали і затримали невідомого. У нього виявили піротехнічний засіб, а також – фото різних місць та креслення на картах. У телефоні в нього були переписки з особами із Росії та часті дзвінки на російські номери.

Осіб затримали і передали співробітникам відділу поліції та СБУ.

«Є особи, поведінка і наявні речі яких свідчать про можливу причетність їх до проведення диверсійної діяльності. Наразі триває перевірка, в тому числі з використанням поліграфа», - зазначила речниця СБУ Роксолана Яворська.

Усіх підозрілих осіб доставляють у фільтраційні центри, де перевіряють їхні документи, контакти і так далі.

Хроніки опору. День чотирнадцятий – у прямій трансляції ZAXID.NET