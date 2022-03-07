Агент ФСБ займався пошуком мікробіологічних лабораторій, збирав інформацію про політичну ситуацію та проводив проросійські інформоперації

Служба безпеки України затримала агента Федеральної служби безпеки РФ (ФСБ), який просував в Україні ідеї «русского міра».

Як повідомили в СБУ у понеділок, 7 березня, агент ФСБ, у якого виявили документи на ім’я Олександр Шипулін, займався в Україні пошуком мікробіологічних лабораторій подвійного призначення, збирав інформацію про політичну ситуацію та проводив проросійські інформоперації.

Крім цього, із початком повномасштабного російського вторгнення в Україну, він розповсюджував фейкові новини в ЗМІ із закликами до «вигнання націоналістичних угруповань задля порятунку великих міст», критикою дій української влади, а також тих, хто, рятуючись від війни, евакуює свої сім’ї в інші регіони України чи за кордон.

У агента був псевдонім «Гєлєн», а його куратором є співробітник ФСБ Олександр Щипіцин. Сам гент нібито працює у Казанському інституті Євразійських та міжнародних досліджень.

Також українські спецслужби встановили московського координатора цього агента. Ним виявився офіцер 5-ї Служби Департаменту оперативної інформації ФСБ РФ Сергій Хрустальов.

Агента ФСБ Олександра Шипуліна затримали 6 березня на Закарпатті. Його взяли під варту без права внесення застави, з ним працюють контррозвідники та слідчі СБУ.

Крім цього, правоохоронці затримали його співмешканкою з підозрою у пособництві. Жінка надавала свої банківські рахунки для переведення з Росії грошей за виконання шпигунських завдань. Їм повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 109 ККУ.

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