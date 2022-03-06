СБУ на Закарпатті затримала агента ФСБ, який збирав дані про настрої мешканців західноукраїнських областей та про їх ставлення до Росії. Відомо, що шпигун працював на території Закарпатської області з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про затримання агента повідомила прес-служба СБУ у неділю, 6 березня. «СБУ викрила агента ФСБ Російської Федерації, який з першого дня війни в Україні збирав дані про настрої мешканців західної України та їх ставлення до Росії на тлі війни. Ворожого шпигуна затримали в одному з населених пунктів Закарпаття», – йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

Наразі ніяких деталей щодо затримання агента ФСБ на Закарпатті у місцевому управлінні СБУ не розголошують, правоохоронці обіцяють надати інформацію згодом.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України затримала на Закарпатті російського шпигуна, який фотографував об'єкти критичної інфраструктури і передавав цю інформацію окупантам. Чоловік орендував житло у Берегівському районі, оселившись у регіоні зовсім недавно. Під час обшуків у шпигуна виявили готівку в російських рублях, картки російського банку, газові балончики та револьвер.

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