На Закарпатті затримали російського шпигуна, який вивчав ставлення до РФ
Агент ФСБ збирав інформацію про настрої людей на Західній Україні
СБУ на Закарпатті затримала агента ФСБ, який збирав дані про настрої мешканців західноукраїнських областей та про їх ставлення до Росії. Відомо, що шпигун працював на території Закарпатської області з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Про затримання агента повідомила прес-служба СБУ у неділю, 6 березня. «СБУ викрила агента ФСБ Російської Федерації, який з першого дня війни в Україні збирав дані про настрої мешканців західної України та їх ставлення до Росії на тлі війни. Ворожого шпигуна затримали в одному з населених пунктів Закарпаття», – йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.
Наразі ніяких деталей щодо затримання агента ФСБ на Закарпатті у місцевому управлінні СБУ не розголошують, правоохоронці обіцяють надати інформацію згодом.
Нагадаємо, раніше Служба безпеки України затримала на Закарпатті російського шпигуна, який фотографував об'єкти критичної інфраструктури і передавав цю інформацію окупантам. Чоловік орендував житло у Берегівському районі, оселившись у регіоні зовсім недавно. Під час обшуків у шпигуна виявили готівку в російських рублях, картки російського банку, газові балончики та револьвер.
Хроніки вторгнення Росії. Одинадцятий день – у прямій трансляції ZAXID.NET
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.