Перший пілотний проект мають ввести в експлуатацію до 2029 року

«Енергоатом» уклав угоду з американською компанією Holtec International для будівництва до 20 енергоблоків SMR-160. Угоду уклали у п'ятницю, 21 квітня, повідомили у прес-службі «Енергоатома».

Угоду щодо будівництва малих модульних реакторів уклали президент «Енергоатома» Петро Котін та президент Holtec International Кріс Сінгх. Також під час підписання угоди був присутній міністр енергетики України Герман Галущенко. Будівництво нових енергоблоків дозволить зміцнити енергоситуацію в Україні та замінити електростанції, які постраждали від російських обстрілів. Також атомні енергоблоки дозволять досягнути цілей декарбонізації в Україні.

«Україна має значний кадровий потенціал для розвитку провідних атомних технологій і докладатиме максимум зусиль, зокрема у співпраці з американськими партнерами, для витіснення зі світового ринку російської атомної галузі. ММР – потужна технологія, яка також дозволить нам децентралізувати генерацію», – заявив Герман Галущенко.

Компанії мають побудувати до 20 реакторів SMR-160, які мають підвищений рівень безпеки. Перший пілотний проект із запуском реактора та підключення його до енергомережі планують запустити у березні 2029 року.

«SMR-160 – це легководний реактор під тиском потужністю 160 МВт, який використовує як паливо низькозбагачений уран і має гнучкість для виробництва технологічного тепла для промислового застосування й виробництва водню», – пояснили у прес-службі «Енергоатома».

Зазначимо, українська та американська компанії співпрацюють вже 20 років. Зокрема, саме Holtec International виступила підрядником для будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, яке ввели в експлуатацію у квітні 2022 року.