«Енергоатом» готує запуск повітряної лінії, яка через Польщу допоможе з'єднатися українській та європейській енергосистемі. Про це повідомляє прес-служба компанії «Енергоатом».

Як розповіли в «Енергоатомі», ця ЛЕП працювала ще за СРСР, однак була виведена з експлуатації та з 1991 року.

Працівники вже змонтували частину необхідного обладнання для запуску. Окрім цього спеціалісти проводять роботи, які передують пусконалагоджувальним. Лінію можна буде вводити в експлуатацію після того, як «Укренерго» виконає свою частину зобов'язань. За оцінками фахівців, роботи НЕК може закінчити у квітні.

«У перспективі ця лінія електропередачі дасть Україні можливість експортувати й імпортувати електроенергію до країн ЄС, що матиме позитивний вплив для розвитку вітчизняної економіки», – заявив президент ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін.

Нагадаємо, що раніше польська компанія Orlen планує прокласти високовольтну лінію між РАЕС та Хелмом. Цього року компанія планує розробити проект і отримати фінансування від ЄС.