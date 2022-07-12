Американська компанія Westinghouse Electric Company підписала контракт з національною атомною енергетичною компанією «Енергоатом» для допомоги в будівництві двох сучасних реакторів на Хмельницькій АЕС. Ці потужні реактори були розроблені компанією Westinghouse та стали першими вдосконаленими реакторами третього покоління, які отримали сертифікат Комісії США з ядерного регулювання.

Про підписання контракту у понеділок, 11 липня, повідомили на офіційному сайті компанії Westinghouse. Згідно з угодою, Westinghouse надасть технічну інформацію про установки AP1000 на підтримку оновлення техніко-економічного обґрунтування Енергоатома для будівництва двох реакторів AP1000 на Хмельницькій АЕС.

У повідомленні зазначається, що між Westinghouse та Енергоатомом раніше була підписана угода щодо будівництва установок AP1000 на блоках 5 і 6 Хмельницької АЕС, початку процесу ліцензування та подальшого розвитку українських ініціатив щодо чистої енергії.

«Ми раді зробити цей важливий крок на підтримку нашого зобов’язання щодо будівництва нових блоків AP1000 на Хмельницькій АЕС. Ми цінуємо наше партнерство з Westinghouse для спільної та оперативної роботи для досягнення ключових етапів проекту», – зазначив Петро Котін, президент ДП НАЕК «Енергоатом».

Зазначимо, у червні 2022 року Westinghouse та «Енергоатом» розширили угоди на постачання всього ядерного палива для експлуатаційного парку НАЕК «Енергоатом» в Україні та будівництво дев’яти установок AP1000 по всій країні.

У компанії додають, що установка AP1000 — це перевірений реактор покоління III+, який має унікальні повністю пасивні системи безпеки, модульну стандартну конструкцію, найкращі в галузі експлуатаційні характеристики та можливість стежити за навантаженням.