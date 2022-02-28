Кадрі Сімсон вважає, що синхронізацію енергосистеми України з європейською ENTSO-E можна провести за кілька тижнів

Єврокомісія та об'єднання європейських електромереж погодилися розпочати процес екстреного приєднання України єдиної енергомережі ЄС. Про це заявила на прес-конференції у Брюсселі єврокомісарка з енергетичних питань Кадрі Сімсон, інформує «Європейська правда».

Представниця Єврокомісії зробила таку заяву після засідання Ради ЄС з енергетичних питань.

«Я говорила з міністром енергетики України Германом Галущенком і він поінформував мене, що за нинішніх умов вони не будуть знову доєднуватися до російської енергетичної системи. Україна просить про надзвичайно термінову синхронізацію з європейською енергосистемою. Це технічний виклик», — розповіла єврокомісарка.

Кадрі Сімсон нагадала, що російське вторгнення в Україну почалося в той день, коли Україна розпочала тестування роботи енергосистеми в ізольованому режимі, що є першим кроком до підготовки до майбутньої синхронізації з ЄС.

Технічна готовність України, за словами єврокомісарки, висока і європейські оператори дали згоду на приєднання України на виняткових умовах. Експерти європейської енергосистеми Entso-E вважають, що технічно надзвичайне приєднання України можливе. Процес приєднання займе кілька тижнів.

Нагадаємо, Міністерство енергетики України відмовилося від приєднання до енергомереж Росії та Білорусі після завершення роботи в ізольованому режимі.

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