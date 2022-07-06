Європарламент відкрив шлях до визнання інвестицій у природний газ та атомну енергетику такими, що відповідають концепції сталого розвитку за дотримання певних умов. На засіданні Європарламенту в середу, 6 липня, 278 із 639 присутніх депутатів проголосували за блокування такого рішення, тоді як 328 депутатів були проти та ще 33 утрималися. Для отримання парламентського вето була потрібна більшість у 353 із 705 голосів.

Як пояснює DW, Тепер блокування визнання газу та атомної енергії «зеленими» технологіями можливе лише в тому випадку, якщо правом вето скористаються щонайменше 20 із 27 країн Євросоюзу. Експерти вважають такий варіант малоймовірним. Це означає, що вже з 2023 року може набути чинності таксономія – список технологій, які інвестори зможуть просувати на ринку як такі, що допомагають у боротьбі зі зміною клімату.

Внесення до таксономії атома та газу вже кілька місяців є предметом критики численних екологів та експертів. Виконавчий директор Європейської федерації за транспорт та довкілля (об'єднує десятки екологічних організацій) Вільям Тодтс називав зарахування газу до перехідних технологій «найбільшим подарунком, який ЄС тільки міг зробити [президенту Росії Владіміру] Путіну». Він вважає, що внаслідок теперішнього рішення про таксономію мільярди євро, які інакше інвестували б у відновлювану енергетику, підуть на газові ТЕС і ТЕЦ. Дотепер найбільшим постачальником газу до Європи була Росія, але на тлі розв’язаної Росією війни в Україні і санкцій, введених проти РФ Євросоюзом, поставки газу з цієї країни суттєво скоротились.

Внесення до таксономії атомної енергетики, на думку експертів, спростить інвестиції у будівництво нових АЕС чи модернізацію наявних. Але, як і з газом, це також може бути вигідним Росії, тому що в низці країн ЄС, наприклад, Болгарії, Угорщині, Чехії, Словаччині – працюють атомні електростанції. Як мінімум, частина цих країн користуються послугами «Росатому».

Наприкінці червня посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав німецьких депутатів Європарламенту відхилити пропозицію Єврокомісії внести газову енергетику до списку «зелених» технологій.

«Якщо Європейський Союз все ж таки покращить умови для інвестицій у газову інфраструктуру, Росія від цього тільки виграє», – попередив Мельник.

За словами посла, це рішення відкриє широкий спектр можливостей для російської газової промисловості.

«“Газпром”, “Росатом” та “Лукойл”, очевидно, пролобіювали Брюссель відповідним чином», – висловлював свою думку Мельник.