Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила у середу, що Європейському союзу необхідно розробити екстрені плани, щоб підготуватися до повного припинення постачання російського газу. Про це вона сказала під час виступу у Європарламент і в Страсбурзі, повідомляє «Європейська правда».

Фон дер Ляєн сказала, що Путін продовжує використовувати енергію як зброю і ЄС має бути готовий до перебоїв у постачанні.

«Нам також необхідно зараз готуватися до подальшого припинення постачання газу і навіть до повного припинення постачання російського газу», – заявила вона.Фон дер Ляєн додала, що Єврокомісія незабаром представить план для ЄС із реагування в разі надзвичайної ситуації.

«Ми працюватимемо, щоб захистити наш єдиний ринок і промислові ланцюжки поставок від збоїв», – сказала вона.

Раніше голова Міжнародного енергетичного агентства (IEA) Фатіх Бірол порадив Європі терміново готуватися до того, що Росія взимку повністю перекриє постачання газу.