В Єврокомісії використання вугільних електростанцій називають тимчасовим заходом

Країни Європейського Союзу тимчасово повернуться до використання вугільних електростанцій, щоб компенсувати нестачу російського газу. Про це заявила виконавча директорка з питань міжнародних справ і кліматичного фінансування при Європейській комісії Еліна Бардрам, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Reuters.

«Незаконне вторгнення Росії в Україну призвело до надзвичайної ситуації в ЄС. Ми спостерігаємо за вкрай грубими кроками путінської адміністрації щодо різкого зниження постачання газу «Газпромом» і вживаємо вкрай важливих заходів, але всі ці заходи тимчасові», – зазначила Бардрам.

Вона наголосила, що використання вугілля в ЄС не означає відмову від довгострокових зобов’язань щодо зміни клімату.

Перед тим голова Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол порадив Європі терміново готуватися до того, що Росія взимку повністю перекриє постачання газу.

Нагадаємо, що 15 червня російський газовий монополіст «Газпром» заявив про зупинку експлуатації ще одного газотурбінного двигуна на компресорній станції «Портова» газогону «Північний потік», внаслідок чого прокачка газу в ЄС скоротиться до 40% потужності труби.

Згодом енергокомпанії OMV з Австрії, Eni з Італії та Uniper з Німеччини 15 червня отримали повідомлення від «Газпрому» про зниження обсягу постачання газу. Водночас Росія припустила можливість повної зупинки головного газопроводу в Європу, звинувачуючи в цьому західні санкції.