Австрійський концерн OMV отримав повідомлення про скорочення поставки від «Газпром»

Австрійський концерн OMV у середу, 15 червня, отримав повідомлення про скорочення постачання газу від російської компанії «Газпром», повідомляє «Економічна правда» з посиланням на видання Krone.

«Можемо підтвердити, що «Газпром» поінформував нас про зменшення обсягів постачання газу», – повідомив представник OMV у четвер, 16 червня.

Водночас концерн запевнив, що це не відобразиться на забезпеченні австрійських споживачів газом.

«Якщо буде необхідно, то з огляду на значно нижчий попит ці обсяги можна замінити газом зі сховищ і спотового ринку», – додали в компанії.

Також у четвер, 16 червня, про зниження поставок російського газу заявила французька енергетична група Engie, повідомляє Le Figaro. Проте, на постачання для клієнтів це не вплине.

Зазначимо, що аналогічні повідомлення отримали компанії в Італії і Німеччині.

До слова, 14 червня у «Газпромі» заявили, що скорочують поставки природного газу по газопроводу «Північний потік-1» на 40%. Росіяни назвали причиною невчасне проведення ремонтних робіт компанією Siemens. Відтак обсяг поставленого газу мав складати лише 100 млн кубометрів газу на добу замість звичайних 167 млн кубометрів. Але вже 15 червня у «Газпромі» заявили, що поставлятимуть трубопроводом тільки 67 млн кубометрів газу. Міністр економіки Німеччини Роберт Габек назвав таке рішення «Газпрому» політичним.

Нагадаємо, що раніше «Газпром» заявив про припинення поставок газу до Нідерландів та Фінляндії, а також Польщі. Зазначимо, що ЄС планує повністю відмовитися від російського газу до 2027 року. Для цього країнам Євросоюзу треба буде перейти на теплові насоси і геотермальну енергію. До слова, Литва першою з країн ЄС повністю відмовилась від імпорту газу з Росії. Також про повну незалежність від російського газу оголосила Польща.