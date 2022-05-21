«Газпром» раніше зажадав, щоб європейські країни платили за постачання російського газу в рублях

Російський «Газпром» з 07:00 суботи, 21 травня, зупинив постачання газу фінській компанії Gasum. Про це повідомив фінський оператор газової системи Gasgrid Finland, пише Reuters.

«Імпорт газу через пункт входу Іматра (російського газу до Фінляндії – ред.) припинено», - йдеться в повідомленні Gasgrid Finland.

Віднині протягом майбутнього літнього сезону Gasum постачатиме своїм клієнтам природний газ з інших джерел по трубопроводу Balticconnector. BalticСonnector з'єднує Фінляндію з газовою мережею сусідньої Естонії.

Більшість газу, що використовується у Фінляндії, надходить із Росії, але на газ припадає лише близько 5% її річного споживання енергії.

За словами гендиректора Gasum Міка Вільянена, компанія була готова до такого сценарію. За умови, що не буде збоїв в газотранспортній мережі, компанія зможе забезпечити всіх споживачів газом в найближчі місяці. Водночас УНІАН зазначає, що раніше Gasum відмовилася платити за російський газ рублями.

Раніше Росія припинила поставки газу в Польщу і Болгарію, які також відмовилися від оплати в рублях.

Варто зазначити, що «Газпром» раніше зажадав, щоб європейські країни платили за постачання російського газу в рублях через санкції, введені у зв'язку з вторгненням російським вторгненням в Україну