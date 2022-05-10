Україна через окупантів втратила доступ до третини потужностей для транзиту газу

Подальше транспортування газу через газовимірювальну станцію (ГВС) Сохранівка та прикордонну компресорну станцію Новопсков, що знаходяться на окупованій території Луганської області, неможливе і буде зупинене 11 травня. Про це повідомляє Оператор газотранспортної системи України.

Через КС Новопсков в Луганській області здійснюється транзит майже третини газу (до 32,6 млн кубометрів на добу) з РФ до Європи.

У відомстві розповіли, що у результаті воєнної агресії Російської Федерації проти України низка об'єктів ГТС знаходиться на території, контрольованій російськими військами та окупаційною адміністрацією. Наразі ОГТСУ не може здійснювати оперативно-технологічний контроль за КС Новопсков та іншими активами, розташованими на цих територіях.

«Більше того, втручання окупаційних сил у технологічні процеси, зміни режимів роботи об'єктів ГТС, включно з несанкціонованими відборами газу з транзитного потоку, поставили під загрозу стабільність та безпеку роботи всієї української газотранспортної системи», – пояснили в ОГТСУ.

Дії окупантів згідно з транзитним контрактом є обставинами непереборної сили (форс-мажор), тому з 07:00 11 травня приймання газу до ГТС України у фізичній точці з'єднання Сохранівка здійснюватися не буде.

«Для виконання транзитних зобов’язань перед європейськими партнерами у повному обсязі та згідно з умовами договору можливий тимчасовий перенос недоступних потужностей із фізичної точки з'єднання Сохранівка на фізичну точку з'єднання Суджа, яка знаходиться на контрольованій Україною території», – заявили в компанії.

Оператор газотранспортної системи України зазначив, що неодноразово повідомляв «Газпрому» про загрози для транзиту через дії окупантів та вимагала зупинити втручання в роботу об'єктів, але ці звернення були проігноровані