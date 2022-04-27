Польща оголосила про свою повну незалежність від російського газу

Польща заявила про свою повну незалежність від російського газу. Про це інформує інтернет-видання «Лівий берег» з посиланням на канцелярію очільника уряду Польщі Матеуша Моравєцького у Twitter.

«Віднині ми перестали будь-як залежати від Росії. Наші сховища, як і раніше, заповнені, ми будемо заповнювати їх на 100% щодня. Сьогодні це 78% з північного, південного, західного напрямків, а також вітчизняного виробництва», – йдеться в дописі.

Нагадаємо, 26 квітня стадо відомо, що Росія припиняє постачання газу до Польщі газопроводом «Ямал-Європа». Причина: відмова Польщі розраховуватися за газ рублями. Через це польський уряд скликав кризову групу. Наступного дня Польща ухвалила додаткові санкції проти Росії, зокрема «Газпрому».

Раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький зазначив, що Польща не платитиме Росії за газ рублями. Вимогу Росії про розрахунки в рублях він назвав шантажем.

Нагадаємо, 28 березня міністр енергетики Німеччини Роберт Хабек повідомив, що країни G7 погодились відхилити вимогу Росії платити за російський газ у рублях. До G7 входить Франція, Німеччина, Італія, Японія, США, Великобританія та Канада. 2 квітня, Литва першою з країн ЄС повністю відмовилась від імпорту російського газу.