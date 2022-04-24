Європейський союз планує відмовитися від поставок газу з РФ до 2027 року. Про це в інтерв'ю Kurier заявила міністерка енергетики Австрії Леоноре Гевесслер.

За словами Гевесслер, Єврокомісія поставила мету для країн ЄС відмовитися від імпорту газу з РФ до 2027 року.

«Це дуже амбітна мета. Вона стосується всіх країн-членів, досягти її вийде спільною роботою», – заявила міністерка.

Гевесслер також додала, що для відмови від російського газу потрібно поступово скоротити його споживання, перейти на теплові насоси і геотермальну енергію, де це можливо.

Крім того, важливо почати виробництво біогазу і відновлюваного водню та знайти інших постачальників.

До слова, раніше про наміри зменшити обсяги постачань російського газу повідомила влада Сербії. Такі ж плани має Туреччина, а Литва вже стала першою країною ЄС, яка повністю відмовилась від російського газу.