Уряд Сербії планує з вересня 2023 почати отримувати зріджений природний газ (СПГ) з Греції, а також природний газ з Азербайджану для зменшення залежності від російського газу. Про це повідомляє «Укрінформ».

«Сербія все ще залежить від одного постачальника. У нас є два напрямки газопостачання, але ми залежні від росії. Наш з'єднувальний газопровід з Болгарією, який буде готовий наступного року, дасть нам можливість вести переговори та отримувати СПГ з Греції з вересня наступного року, та підключитися до газу з Азербайджану, що зменшить нашу залежність», – заявила глава відомства Зорана Михайлович.

За її словами, питання енергетичної безпеки – це питання розвитку держави, і уряд Сербії зробить все необхідне, щоб бути енергозабезпеченими в наступний період.

«Ми не можемо знати точно, якою буде ціна на газ, тому що на ринку відбуваються тектонічні зрушення, і питання в тому, яку ціну ми зможемо узгодити на переговорах із "Газпромом", але вона точно не буде такою, як раніше», – додала міністерка.

Чинний договір Сербії з «Газпромом» спливає 31 травня. У рамках нього узгоджено постачання 6 млн куб. м газу на добу за 270 дол. за 1 тис. м3.