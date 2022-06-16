Уренгойське родовище відноситься до числа найбільших у світі

У Росії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі на території Уренгойського газового родовища загорівся трубопровід. Про це повідомили російські ЗМІ.

Пожежа виникла на ділянці трубопроводу в районі 8-го газового промислу. Російський «Газпром» стверджує, що причиною пожежі став розрив газової труби.

Наразі іншої інформації про причини немає, також невідомо й про хід ліквідації аварії. Однак точно можна сказати, що постачання газу трубопроводом припиниться на невизначений термін.

Уренгойське родовище відноситься до числа найбільших у світі. За даними ЗМІ, запаси родовища в Уренгої, що на півночі РФ, оцінюють в близько 16 трлн м³ природного газу.

Це вже друга серйозна аварія на об'єктах «Газпрому» за рік. 5 серпня минулого року горів завод із підготовки конденсату до транспортування газу за 28 кілометрів на північний схід від Уренгоя. Після цього російська компанія значно знизила постачання до ЄС газопроводом Ямал – Європа.