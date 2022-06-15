Канцлер Німеччини стурбований тим, що такий крок може розлютити Владіміра Путіна

Канцлер ФРН Олаф Шольц відмовився від ідеї повної націоналізації колишнього німецького підрозділу «Газпрому», бо стурбований тим, що таке рішення «може роздратувати президента РФ» і призвести до припинення постачання російського газу. Про це повідомляє Bloomberg.

Колишній підрозділ «Газпрому» у квітні було передано під контроль німецького енергетичного регулятора. Уряд Німеччини вирішив взяти компанію, яка опинилася під санкціями, під довгострокове зовнішнє управління.

За словами джерел, уряд Німеччини хоче забезпечити Gazprom Germania багатомільярдною позикою від ризиків можливого банкрутства, йдеться про 10 млрд євро позики від держбанку KfW Group. Позика призначена для стабілізації фінансів Gazprom Germania та забезпечення поставок.

Зазначається, що термін перебування Gazprom Germania під опікою німецького регулятора буде продовжено після кінця вересня, коли закінчується поточний термін, а назва компанії з Gazprom Germania GmbH буде змінена на Securing Energy for Europe GmbH.

За даними агентства, міністр економіки ФРН Роберт Хабек наполягав на повній націоналізації Gazprom Germania, але цю ідею відхилив канцлер Олаф Шольц.

Шольц, за даними джерел видання, стурбований тим, що такий крок може розлютити президента Росії Владіміра Путіна і призвести до загострення протистояння щодо імпорту російського газу. Речники офісу Шольца не відповіли на запит журналістів про коментар.