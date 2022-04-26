Росія припинила постачання газу до Польщі, ймовірно, через відмову польського уряду платити за нього в рублях. Про це повідомляє RMF24.

Причиною припинення поставок газу може бути питання розрахунків, оскільки кілька тижнів тому Путін підписав указ, яким зобов’язує іноземних підрядників «Газпрому» з 1 квітня розраховуватись за російський газ у рублях.

Країни ЄС, зокрема Польща, не погодилися на це. За даними порталу Onet, минулої п'ятниці в Польщі закінчився термін розрахунків за газ у російській валюті.

Польський оператор PGNiG неодноразово повідомляв, що не буде платити в рублях, оскільки контракти цього не дозволяють.

«Польща має необхідні запаси газу та джерела постачання, які захищають нашу безпеку – ми були фактично незалежними від Росії протягом багатьох років. Наші сховища заповнені на 76 відсотків. Нестачі газу в польських будинках не буде», – заявила міністерка клімату та довкілля Анна Москва.

Заразу у зв'язку з припиненням постачання газу в міністерства клімату та довкілля Польщі відбувається зустріч команди кризового управління.