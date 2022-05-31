Російський «Газпром» повідомив про повне зупинення постачання газу нідерландській компанії GasTerra у зв'язку з «несплатою в рублях». Про це у вівторок, 31, травня, повідомили у Telegram-каналі «Газпрому».

«Станом на кінець робочого дня 30 травня «Газпром експорт» не отримав платіж за поставки газу у квітні від компанії GasTerra B.V. у відповідності з наказом президента РФ №172 від 31.03.2022», – зазначено у заяві російського монополіста.

Також у повідомленні вказано, що платежі за газ, який був доставлений з 1 квітня, мають відбуватися у рублях із використанням нових реквізитів, про що контрагенти були вчасно поінформовані.

У заяві нідерландського газового трейдера GasTerra, опублікованої на офіційному сайті 30 травня, вказано, що компанія не погодиться з вимогами «Газпрому» щодо оплати. Також зазначено, що у відповідь на рішення GasTerra «Газпром» оголосив про припинення поставок з 31 травня 2022 року.

«GasTerra не погодиться з платіжними вимогами «Газпрому». Це пов’язано з тим, що це загрожує порушенням санкцій, введених ЄС, а також тому, що існує занадто багато фінансових та операційних ризиків, пов’язаних із необхідним маршрутом платежу. Зокрема, відкриття рахунків у Москві за російським законодавством та контроль над ними з боку російського режиму становлять занадто великий ризик для компанії», – зазначено у повідомленні.

Припинення поставок означає, що до 1 жовтня 2022 року, коли закінчується дія контракту, близько 2 млрд м3 контрактного газу не буде поставлено. Проте GasTerra передбачила це, купуючи газ у інших постачальників. Також у повідомленні компанії зазначено, що GasTerra неодноразово закликала «Газпром» дотримуватись договірної структури платежів та зобов’язань щодо постачання, але безрезультатно.

Зазначимо, що GasTerra на 50% належить уряду Нідерландів.

Нагадаємо, нещодавно Росія також припинила постачання газу до Фінляндії. Зазначимо, що від російського газу вже відмовилася Литва. А Польща достроково розірвала газову угоду з Росією.