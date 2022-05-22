Відсьогодні Литва офіційно припинила імпорт енергоносіїв з Росії. Про відмову від російських нафти, газу та електроенергії повідомили в міністерстві енергетики Литви.

У повідомленні зазначено, що оператор енергетичної біржі Nord Pool прийняв рішення призупинити торгівлю російською електроенергією від свого єдиного імпортера в країнах Балтії — групи компаній «Інтер РАО». Це означає, що з неділі в Литву не буде імпорту російської нафти, електроенергії та природного газу.

«Це надзвичайно важливий рубіж не лише на шляху Литви до енергетичної незалежності. Це вираження нашої солідарності з Україною, яка воює, тому що ми не можемо дозволити, щоб на наші гроші фінансувалася російська військова машина», – сказав міністр енергетики Дайнюс Крейвис.

Також він зазначив, що Литва досягне повної енергетичної незалежності лише в тому випадку, якщо вона успішно впровадить синхронізацію та забезпечить свої потреби в електроенергії за рахунок місцевого виробництва зеленої енергії та стане країною-експортером електроенергії.

Подію у неділю, 22 травня, зранку прокоментував голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Литва офіційно припиняє імпорт російського газу, нафти та електрики. Чудовий приклад для інших союзників як отримати незалежність від російських енергоресурсів», – написав Єрмак у своєму Telegram-каналі.

Зазначимо, що раніше Литва визнала Росію терористичною державою, а її дії в Україні – геноцидом.