Сейм Литви визнав Росію терористичною державою, а дії РФ в Україні – геноцидом. Відповідну резолюцію литовський сейм схвалив у вівторок, 10 травня, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Delfi.

Як вказано у документі, сейм констатував, що російські збройні сили та найманці вчинили масові воєнні злочини на території України, зокрема у містах Буча, Ірпінь, Маріуполь, Бородянка та Гостомель.

У діях російських сил вбачається мета повного чи часткового знищення української нації шляхом убивства її членів цілими сім'ями, у тому числі дітей, їх викрадення, тортур, зґвалтувань, знущань над тілами вбитих та закатованих.

«Сейм Литви визнає повномасштабну збройну агресію проти України з боку збройних сил Російської Федерації та її політичного та військового керівництва, що розпочалася 24 лютого 2022 року, геноцидом українського народу», – зазначено в резолюції.

Сейм Литви також наголосив, що всі винні мають бути притягнуті до відповідальності, і що міжнародне співтовариство має створити Спеціальний міжнародний кримінальний трибунал для розслідування та оцінки агресії Росії проти суверенної України.

Цей трибунал повинен мати повноваження видавати міжнародні ордери на арешт. При цьому глава держави чи уряду не повинен мати недоторканність.

«Російська Федерація, збройні сили якої свідомо і систематично обирають цивільні об'єкти для бомбардувань, є державою, яка підтримує та здійснює тероризм», – зазначено в документі.

Раніше парламенти Естонії та Латвії визнали дії російських військових та керівництва РФ геноцидом проти українського народу.