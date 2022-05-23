Міністерка клімату і довкілля Польщі Анна Москва пояснила причини дострокового розриву газової угоди з Росією

Польща розірвала так звану Ямальську угоду з Росією про постачання і транзит до Європи російського газу, яка діяла майже 30 років, повідомила міністерка клімату і довкілля Польщі Анна Москва.

За її словами, ще 13 травня уряд ухвалив резолюцію про розірвання газової угоди з Росією від 1993 року щодо постачання російського газу до Польщі та його транзиту до Європи. Міністерка наголосила, що рішення уряду було «природнім кроком» після того, як Росія припинила постачання газу до Польщі внаслідок відмови Варшави платити «Газпрому» в рублях.

«Коли Росія відрізала нас від постачання газу, порушуючи тим самим положення угоди, польський уряд визнав: з огляду на невиконання її важливих положень, угода перестала діяти», – наголосила Москва в коментарі польській агенції PAP у понеділок, 23 травня.

Вона констатувала, що припинення дії угоди «однозначно і безкомпромісно завершує історію польсько-російських газових відносин». Міністерка наголосила, що уряд Польщі послідовно реалізував стратегію диверсифікації джерел енергопостачання і готувався наприкінці цього року до завершення майже 30-річної угоди з Росією про постачання газу і відмови від купівлі у подальшому газу з російського напрямку.

«Слушність налаштованості уряду стати повністю незалежними від російського газу підтвердила агресія Росії проти України. Ми завжди знали, що Росія є ненадійним партнером», – констатувала Москва, зауваживши, що в 2006, 2009 й 2014 роках мали місце нічим необґрунтовані перебої у постачанні газу з РФ до Польщі.

Водночас, за її словами, ямальський газопровід продовжуватиме функціонувати відповідно до європейського законодавства. Завдяки цьому на ньому діятиме так званий фізичний реверс, тобто здатність постачати газ до Польщі з Німеччини.

Наприкінці березня президент Росії Владімір путін підписав указ, згідно з яким країни, що запровадили санкції проти РФ за збройну агресію проти України, мають платити за газ у рублях, а не в доларах чи євро. Більшість країн ЄС, які купують газ у росії в євро, відмовилися це робити. Єврокомісія визнала ультиматум Москви незаконним. Після цього Росія припинила поставки газу до кількох країн ЄС, зокрема Польщі.

Як пише «Укрінформ», так званий Ямальський контракт між Польщею та Росією, що був підписаний у 1993 році та згодом продовжений у 2010 році, передбачав поставки щороку близько 10 млрд кубометрів газу. Згідно з формулою «бери або плати» (take-or-pay), яку «Газпром» нав'язав польській компанії, PGNiG мусила купувати щороку (до кінця 2022 року) не менш ніж 8,7 млрд кубометрів газу.