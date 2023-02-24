Нову високовольтну лінію прокладуть від Рівненської АЕС до польського Хелма

Польська енергетична компанія Orlen Synthos Green Energy (OSGE) ініціювала проект будівництва високовольтної лінії між Рівненською атомною електростанцією та польським Хелмом. Через цю лінію Польща імпортуватиме українську електроенергію, пише профільне видання Wysokie Napiecie.

Йдеться про будівництво лінії в 400 кВ протяжністю близько 175 км від міста Вараша, де розташована РАЕС, і до Хелма. Довжина польської частини лінії становитиме 23 км.

Наприкінці 2022 року OSGE подала заявку до Європейської комісії на внесення проекту будівництва електролінії до списку проектів, що становлять взаємний інтерес (PMI), аби отримати фінансування на будівництво від ЄС. Вартість прокладання лінії становить понад 297 млн євро.

Лінія повинна забезпечити передачу енергії на рівні близько 1000 МВт в обидва напрями: до Польщі та з Польщі. За графіком, у 2023 році компанія має розробити проект та знайти фінансування будівництва лінії. Наступного року заплановано отримати екологічний досвід та дозвіл на будівництво.

Схема прокладання лінії РАЕС – Хелм та ХАЕС – Жешув

Будівельні роботи мають розпочатися на початку 2025 року, а ввести об'єкт у експлуатацію планують улітку 2026 року.

Зазначимо, що Україна вже має пряму лінію електропередачі від Хмельницької АЕС до Жешува, про будівництво якої домовились у червні 2022 року. У січні провели перші випробування на лінії.

Польська частина лінії ХАЕС – Жешув готова до експлуатації, з українського боку завершуються останні роботи. PSE очікує, що лінію остаточно введуть у експлуатацію у другому кварталі 2023 року.