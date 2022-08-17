Наразі на Рівненській атомній електростанції працюють чотири енергоблоки. Перший з них був запущений в 1980 році

«Енергоатом» спільно з американською компанією Westinghouse Electric Company планує збудувати п'ятий енергоблок на Рівненській атомній електростанції. Об'єкт повинні здати в експлуатацію в 2032 році. Угоду про будівництво підписали ще в 2021 році, вона передбачає будівництво дев'яти нових енергоблоків на різних атомних електростанціях України. Два з них планують звести на Хмельницькій АЕС.

У вівторок, 16 серпня, президент «Енергоатома» Петро Котін відвідав майданчик майбутнього будівництва. Блок потужністю 1100 МВт будуватимуть за новітньою американською технологією АР1000.

«Вже виконано низку передпроектних робіт, зокрема проведений аналіз наявного та перспективного використання водних ресурсів району розташування АЕС, аналіз наявних інфраструктури РАЕС та міжсистемних зв’язків західного регіону енергосистеми України. Проведені також передпроєктні роботи з визначення обмежувальних геологічних умов до вибору енергоблока», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що раніше «Енергоатом» та Westinghouse Electric Company підписали угоду про будівництво в Україні дев'яти нових енергоблоків за технологією АР1000. Першими побудують п'ятий та шостий енергоблоки на Хмельницькій атомній електостанції. Здати їх в експлуатацію планують в 2029 році.

Наступним енергоблоком, який збудує компанія, буде п'ятий енергоблок Рівненської АЕС. Його введення в експлуатацію має відбутися у 2032 році.

Рівненська АЕС розпочала роботу в 1980 році, тоді в роботу запустили перший енергоблок. Пуск четверого блоку відбувся в 2004 році. Наразі загальна потужність атомної електростанції становить 2835 МВт.