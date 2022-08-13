Російські пропагандисти намагаються створити потрібну «картинку» для ЗМІ

Один з артилерійських ударів військ держави-терориста Росії пошкодив перший блок насосної станції Цеху теплових та підземних комунікацій. Ще один «приліт» призвів до часткової руйнації пожежної частини, що відповідає за безпеку ЗАЕС. Імовірно, що ворог наносить удари з села Водяне. Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

Як повідомляється, у результаті ворожих обстрілів відбулося займання лісу та трави на прилеглих територіях, що викликало значне задимлення. Гасіння пожеж, спричинених обстрілами, ускладнено через обстріл пожежної частини.

Одночасно окупанти активно створюють «картинку» для власної пропаганди. З цією метою на станцію нещодавно завезли два автобуси «масовки», яка має виконувати роль начебто «місцевих жителів та персоналу». Справжні місцеві мешканці та персонал відмовляються брати участь у подібних постановках.

«До стели «Енергодар» на в’їзді в місто рашисти підігнали самохідну артилерійську установку «Піон» із нанесеною білою фарбою літерою «Z». На САУ піднято синьо-жовтий український прапор. Вочевидь, вона використовуватиметься для чергових провокацій з метою звинувачення ЗСУ», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що росіяни обстріляли та захопили Запорізьку АЕС ще 4 березня. Персонал на станції залишився українським. У липні стало відомо, що росіяни загнали техніку з боєкомплектом до машинної зали енергоблоку ЗАЕС.

5 серпня росіяни влаштували провокацію та двічі обстріляли територію електростанції, яка знаходиться під контролем окупантів. На цю ситуацію відреагував Євросоюз, засудивши ведення Росією військової діяльності з території довкола АЕС. 8 серпня Україна звернулася до ООН та МАГАТЕ з проханням скерувати безпекову місію на Запорізьку АЕС. Проте на початку серпня в МАГАТЕ заявили, що ситуація на АЕС вийшла з-під міжнародного контролю.