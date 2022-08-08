Обстріли території ЗАЕС росіянами тривають з п’ятниці, 5 серпня

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав генерального секретаря ООН, МАГАТЕ і світову спільноту направити безпекову місію на захоплену росіянами Запорізьку атомну електростанцію. Відповідну заяву омбудсмен опублікував у Telegram.

«Вчергове закликаю генерального секретаря ООН, МАГАТЕ і всю світову спільноту вжити можливих заходів для направлення безпекової місії на Запорізьку АЕС, повністю демілітаризувати територію АЕС та надати гарантії безпеки співробітникам атомної станції та мешканцям міста Енергодар для обслуговування станції. Сьогодні підготовлено та відправлено відповідні листи», – зазначив він.

На його думку, лише рішучі спільні дії світової спільноти зможуть вберегти мільйони людських життів. Адже Росія продовжує акти ядерного тероризму щодо об’єктів ЗАЕС та її персоналу.

«Руйнівні наслідки ядерного тероризму та поширення радіоактивності не «поважають» державні кордони, а радіоактивні викиди розповсюджуються неконтрольовано, наслідки радіоактивного забруднення залишаються на десятки років», – наголосив Лубінець.

За інформацією ГУР Міноборони, територія ЗАЕС наразі є замінованою, а окремі співробітники станції піддаються катуванням і насильницьким зникненням, їм надходять погрози. Це загрожує життю співробітників і перешкоджає нормальній роботі об’єкта.

Дмитро Лубінець наголосив, що перебування російських військ на ЗАЕС створює кричущу загрозу для десятків мільйонів українців і для всього світу.

Як інформував ZAXID.NET, окупанти обстріляли Запорізьку АЕС, створивши умови для витоку водню і розпилення радіації. Внаслідок обстрілу була пошкоджена азотно-киснева станція і об‘єднаний допоміжний корпус.