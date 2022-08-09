Перепідключення ЗАЕС до Криму загрожує катастрофою

Російський «Росатом» передав на окуповану російськими військами Запорізьку АЕС план перепідключення станції до анексованого Криму. Про це повідомив президент «Енергоатом» Петро Котін, пише «Громадське».

«І саме це ми бачимо протягом останніх трьох днів: пошкоджено три лінії і зараз ЗАЕС, на жаль, працює з видачею тільки в одну лінію. Це небезпечно для самої АЕС, тому що може статися відключення цієї самої лінії чи пошкодження через обстріли та після цього станція перейде у режим, коли немає зовнішнього забезпечення електроживлення», – пояснив Котін.

За його словами, щоб перемикнути ЗАЕС на Крим, окупантам доведеться повністю «загасити» станцію та весь південь України.

«Це саме прописано у цій програмі. Після того, як це «загаситься», вони розпочинають знову живити області від підстанції у Джанкої, потім поступово доходити до Каховської, а від неї – живлять Запорізьку АЕС. І після цього ЗАЕС вже неможливо буде підключити до української енергосистеми, вона залишиться на тій російській частоті», – сказав Котін.

Він наголосив, що момент «погашення» регіонів та виключення ЗАЕС стане найбільш небезпечним режимом для Запорізької АЕС. Річ у тім, що на станції є 20 дизель-генераторів, які на випадок надзвичайної ситуації – аварії, вибуху тощо – будуть охолоджувати всі активні зони реакторів, а також приреакторні басейни витримки.

Якщо ЗАЕС відключиться і перейде на дизель-генератори, то все буде залежати від надійності їх роботи і достатньої кількості палива для цих дизелів. Але відмова цього обладнання буде загрожувати плавленням активної зони.

Також, є питання щодо сховища відпрацьованого ядерного палива, який має 174 контейнери. За словами Котіна, вони стоять просто неба, а останні вибухи унаслідок російських обстрілів були буквально у 20 метрах від контейнерів.

«Якби вони влучили по цих контейнерах, то вже ми б з вами рахували наслідки виходу радіоактивних речовин з цих контейнерів», – розповів очільник «Енергоатому».

Котін наголосив, що ЗАЕС зараз перебуває за крок від «першої стадії аварії на Фукусімі-1».

«На ЗАЕС ми від цієї першої стадії «Фукусіми-1» вже дуже близько, бо там тільки одна лінія. Щойно вона відключиться, станція перейде на дизелі, і після цього все залежатиме від надійності їхньої роботи та достатності того палива, яке там є для дизелів на ЗАЕС», – констатував голова «Енергоатому».

Як інформував ZAXID.NET, вечері в суботу, 6 серпня, російські окупанти ракетами обстріляли Енергодар Запорізької області та влучили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП). Також вони пошкодили три датчики радіаційного моніторингу.