Росіяни обстріляли та захопили Запорізьку АЕС ще 4 березня

У Міжнародній агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) заявили, що Запорізька АЕС, яка раніше була захоплена російськими окупантами, повністю вийшла з-під контролю організації. За словами гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, ситуація на Запорізькій АЕС стає небезпечнішою з кожним днем. Він закликав Україну та Росію дозволити експертам відвідати ЗАЕС, аби запобігти ядерній аварії.

«Усі принципи ядерної безпеки було порушено. На карту поставлено надзвичайно серйозну та небезпечну справу. Фахівцям МАГАТЕ необхідно вирушити до Запоріжжя для запобігання ядерній аварії», – повідомив Рафаель Гроссі, якого цитує британський новинний телеканал Sky News.

За його словами, відомо, що ланцюжок поставок обладнання та запасних частин на АЕС був перерваний, тому в агентстві не впевнені, що «станція отримує все, що їй потрібно». Окрім того, він розповів, що МАГАТЕ має «непостійний» контакт із персоналом АЕС.

На думку Гроссі, взявши до уваги всі ці факти, формується низка загроз, які ніколи не повинні відбуватися на ядерному об’єкті.

Також під російською окупацією знаходиться місто-супутник ЗАЕС – Енергодар. У середу, 3 серпня, міський голова Енергодару Дмитро Орлов повідомив, що вночі військові РФ обстрілювали місто з довколишніх сіл.

«Попередньо відомо, що окупанти запустили ракети з сусідніх сіл (в радіусі кількох десятків кілометрів) з метою звинувачення потім ЗСУ в обстрілі міста. Поки що інформації про постраждалих внаслідок нічних провокацій окупантів немає», – розповів Орлов.

Зазначимо, що росіяни обстріляли та захопили Запорізьку АЕС ще 4 березня. Персонал на станції залишився українським. У липні стало відомо, що росіяни загнали техніку з боєкомплектом до машинної зали енергоблоку ЗАЕС. У випадку випадкової детонації боєкомплекту, там може виникнути пожежа, яку погасити буде вкрай проблематично. За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, окупанти перетворили станцію на «ядерний щит».

Нагадаємо, раніше Україна звинуватила МАГАТЕ у сприянні ядерному тероризму. Пізніше «Енергоатом» звинуватив директора МАГАТЕ в спробі легалізувати захоплення ЗАЕС.