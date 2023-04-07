Міністр енергетики України Герман Галущенко підписав розпорядчий документ, який дозволяє розпочати процес відновлення експорту електроенергії в умовах профіциту генеруючої потужності, повідомила у п’ятницю, 7 квітня, прес-служба Міністерства енергетики.

«Українська енергосистема вже майже два місяці працює без обмежень споживачів, із запасом потужності. Цього результату ми досягли завдяки титанічній роботі енергетиків, наших міжнародних партнерів, які допомагали у відновленні системи. Найскладнішу зиму пройдено. Наступний крок – відкриття експорту електроенергії, що дозволить залучити додатковий фінансовий ресурс для необхідної відбудови знищеної та ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури», – зазначив Галущенко.

Там уточнили, що дозволена європейською мережею операторів системи передачі ENTSO-E потужність для експорту становить 400 МВт. Однак фактичні обсяги експорту можуть коливатися залежно від часу доби та кон’юнктури ринку. Галущенко наголосив, що експорт електроенергії буде працювати за умови забезпечення українських споживачів електроенергією та може бути припинений у разі зміни ситуації.

Україна експортувала електроенергію до Молдови та країн Європейського Союзу з червня до 11 жовтня минулого року – за цей період було реалізовано 2,6 млрд кіловат*годин. Після початку російських ракетних атак по енергетичних об’єктах експорт припинили.