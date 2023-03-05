Україна виходить з опалювального сезону з профіцитом потужності в енергосистемі та достатніми запасами газу та вугілля. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

За його словами, з жовтня 2022 року Росія здійснила по енергетичній інфраструктурі України 31 повітряну атаку, з яких 14 – масовані ракетні удари, а також 17 атак безпілотниками.

«Через такі безпрецедентні в сучасній історії терористичні атаки в енергосистемі України виник дефіцит генерувальної й трансформаторної потужностей. У найбільш критичний період кількість відключених споживачів перевищувала 13,5 млн точок обліку – це понад 80 % абонентів», – розповів міністр, якого цитує прес-служба Кабміну.

Попри це українські енергетики змогли забезпечити основні потреби об’єктів критичної інфраструктури та черговість електропостачання для всіх інших категорій споживачів, а колапсу, на який сподівався ворог, не трапилось.

Міністр зауважив, що вже 21 день поспіль в енергосистемі немає дефіциту для споживачів завдяки достроковому завершенню ремонтів на енергоблоках атомних електростанцій, відновленню низки енергоблоків теплової генерації, сприятливій погоді та зростанню виробництва на гідроелектростанціях та сонячних електростанціях.

«Ми виходимо зі складної зими повністю забезпечені паливом – станом на 3 лютого запаси вугілля на складах теплоелектростанцій та теплоелектроцентралей становлять 1160 тис. тонн. Це на 375 тис. тонн більше, ніж на аналогічну дату минулого року. Запаси природного газу в підземних сховищах України складають – 9,7 млрд м куб. (близько до торішніх обсягів)», – повідомив Галущенко.

За його словами, вже почалася підготовка до наступного опалювального сезону.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розпочала підготовку до наступного опалювального сезону.