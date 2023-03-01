За словами Володимира Зеленського, складність минулої зими відчув кожен українець

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розпочала підготовку до наступного опалювального сезону. Про це Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

«Сьогодні провів енергетичну нараду. Взяли участь усі, від кого залежить стабільність роботи нашої енергосистеми. Це була тривала нарада – три години. Енергетичні компанії: «Нафтогаз», «Енергоатом», «Укренерго», «Укргідроенерго», інші. Уряд. Офіс. Голова профільного комітету ВР. Військові. Розвідка», – розповів президент України.

За словами Зеленського, складність минулої зими відчув кожен українець.

«Цю зиму пройдено. Вона була дуже складною, і цю складність відчув без перебільшення кожен українець. Але все ж ми змогли забезпечити Україну енергією і теплом. Так, загроза для енергосистеми зберігається. Але й робота заради енергосистеми триває. Ми зафіксували поточні завдання – щоб нормально завершити цей опалювальний сезон. І ми вже почали готуватись до наступного сезону – кожен з учасників наради отримав свою частину роботи щодо цього. Бачимо ризики – знайдемо реагування», - йдеться у зверненні президента України Володимира Зеленського.