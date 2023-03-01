Президент заявив, що Україна розпочала підготовку до наступного опалювального сезону
«Цю зиму пройдено. Вона була дуже складною»
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розпочала підготовку до наступного опалювального сезону. Про це Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.
«Сьогодні провів енергетичну нараду. Взяли участь усі, від кого залежить стабільність роботи нашої енергосистеми. Це була тривала нарада – три години. Енергетичні компанії: «Нафтогаз», «Енергоатом», «Укренерго», «Укргідроенерго», інші. Уряд. Офіс. Голова профільного комітету ВР. Військові. Розвідка», – розповів президент України.
За словами Зеленського, складність минулої зими відчув кожен українець.
«Цю зиму пройдено. Вона була дуже складною, і цю складність відчув без перебільшення кожен українець. Але все ж ми змогли забезпечити Україну енергією і теплом. Так, загроза для енергосистеми зберігається. Але й робота заради енергосистеми триває. Ми зафіксували поточні завдання – щоб нормально завершити цей опалювальний сезон. І ми вже почали готуватись до наступного сезону – кожен з учасників наради отримав свою частину роботи щодо цього. Бачимо ризики – знайдемо реагування», - йдеться у зверненні президента України Володимира Зеленського.