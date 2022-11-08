Уряд, енергетики, місцева влада та комунальники продовжують підготовку до зими

У вівторок, 8 листопада, Кабмін затвердить постанову, згідно з якою від сплати ПДВ та в’їзного мита будуть звільнені важливі для проходження опалювального сезону товари. Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що йдеться про газогенератори, електричні двигуни, електрогенератори, установки та обертові електричні перетворювачі, трансформатори, електричні акумулятори, електричні водонагрівачі, обігрівачі.

«Це важливо, щоби зараз прискорити ремонти, покращити забезпечення світлом та теплом, задовольнити попит населення та зменшити ціни на відповідну продукцію», – зазначив Шмигаль.

Він зазначив, що значною підтримкою з боку уряду є мораторій на підвищення всіх комунальних тарифів, зокрема на тепло.

Він розповів, що уряд, енергетики, місцева влада та комунальники продовжують підготовку до зими.

«Опалювальний сезон розпочався, попри обстріли, диверсії, кібератаки, які вчиняє росія. Майже 60% усіх об’єктів по країні вже підключені до тепла. Південні регіони підключають повільніше, але цей процес там теж розпочато. У п'яти областях рівень підключення до тепла становить більш ніж 85%, а ще у двох регіонах він уже сягнув 100%», – заявив прем'єр-міністр.

Він зазначив, що наразі закуповують резервне обладнання, готують додаткові пункти обігріву, ведуть перемовини з міжнародними партнерами про доставку в Україну необхідного обладнання та техніки.

Також Денис Шмигаль розповів, що Україна має достатньо накопичених ресурсів для проходження опалювального сезону. За його словами, станом на сьогодні у газосховищах є 14,6 млрд кубічних метрів газу. На складах ТЕС і ТЕЦ 1,5 млн тонн вугілля, що майже вдвічі більше, ніж необхідні гарантовані запаси.

«Зима буде складною, але ми готуємося до будь-яких сценаріїв», – додав прем'єр.

Він додав, що у бюджеті достатньо коштів, щоби підтримати найбільш вразливі верстви населення. На сьогодні субсидії від держави отримують майже 2,5 млн домогосподарств. Середній розмір субсидії прогнозовано складе близько 1,8 тис. грн на місяць.